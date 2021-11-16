Українців очікують значні погодні зміни – синоптики

Після послаблення дії антициклону, який утримує над Україною помірно холодну погоду без опадів, прийдуть дощі з відчутним потеплінням на період вихідних днів. Після цього температурні показники повернуться до нинішніх значень, прогнозують українські та західні синоптики.

«Температура повітря в Україні найближчої ночі передбачається в межах 2–9 градусів морозу, вдень потепліє до +1 +6 градусів, на Заході та Півдні до +5 +9, в Криму до +11 градусів.

Надалі підуть якісь бурхливі метеотанці:

- похолодання під вихідні зміниться потеплінням;

- під час потепління, щоб не сильно раділи, на нас накинуться атмосферні фронти із дощем та навіть мокрим снігом, ще й з вітром;

- з понеділка знову прийде похолодання», – вказує синоптик Наталка Діденко.

У Києві період без опадів завершиться в пʼятницю, 19 листопада, прогнозує американський погодний сайт wunderground.com. Тоді ж стане і тепліше – аж до +10 удень у суботу. Але вже наступного тижня повернуться морозні ночі і незначні плюси в короткі денні години. Також наступного тижня в Києві вперше у цьому сезоні можливий проліт сніжинок.