У двох областях обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов – ДСНС

У двох українських областях обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Івано-Франківській області з 2:00 24 грудня тимчасово запровадили обмеження руху в Яблунецькому перевалі на трасі Мукачево-Львів (Н-09) та Вишківському перевалі на трасі Долина-Хуст (Р-21).

У Закарпатській області з 00:00 24 грудня обмежили рух в Арбанському, Латірському, Торунському, Буковецькому та Кривопільскому перевалах на трасах Київ-Чоп (Н-06), Мукачево-Львів (Н-09), Долина-Хуст (Р-21) й Татарів-Кам’янець-Подільський (Р-24).

За даними Українського гідрометцентру, в Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються мокрий сніг, ожеледиця, хуртовини та пориви вітру 15-20 метрів на секунду.