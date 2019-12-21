ДСНС попереджає про погану видимість через туман

Вранці 21 грудня у південних та більшості центральних областей зберігатиметься туман: видимість – 200-500 метрів, застерігає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними Українського гідрометцентру, по всій Україні на вихідних триматиметься відносно тепла погода (вдень подекуди до плюс десяти), на заході дощитиме у суботу, а в неділю дощі пройдуть і в інших регіонах теж.

Як повідомляли у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, у грудні було зафіксовано кілька температурних рекордів цього року: 18 числа максимальна температура повітря в грудні в Києві перевищила 15 градусів тепла уперше за 139 років спостережень; температурні рекорди в Києві фіксувалися також 16 і 17 грудня.