У перший день року синоптики прогнозують плюсову температуру та дощі

В усіх регіонах України температура вдень 1 січня 2022 року триматиметься вище нуля, також дощитиме, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах температура вдень може підніматися до 6-8 градусів тепла, у центральних – до 4-6 градусів. На півдні очікується до 5-7 градусів тепла, дещо тепліше буде на Одещині (від 6 до 8 градусів), дещо холодніше – 3-5 градусів – на Херсонщині.

На сході та на півночі температура вдень підніматиметься до 1-3 градусів. У той час як в усіх регіонах очікуються дощі, у Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються дощі зі снігом.

Синоптики також попереджають про ожеледицю, яка може створювати «потенційно небезпечні умови», в усіх областях України.