На початку тижня Україною пройдуть грози – синоптики

Тиждень з 13 травня почнеться з грози й дощу – такий прогноз Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на грозу з дощем варто очікувати в усіх областях України. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів удень, від 7 до 12 – вночі.

У західних – Закарпатській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській – областях дощитиме до 16 травня.

Водночас 16 травня, за прогнозом Укргідрометцентру, температура в центрі, на півдні та на сході України зросте до 26 градусів за Цельсієм.