Синоптики прогнозують дощі на вихідних

В суботу 21 грудня дощі пройдуть на заході України, а в неділю 22-го – по всій країні, прогнозує Укргідрометцентр.

21 грудня дощі пройдуть в Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях. У решті регіонів опадів наразі не очікують. Водночас 22 грудня легкі дощі, за прогнозом, пройдуть вже по всій території України.

При цьому температура повітря на вихідних зросте, зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

«Впродовж дня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів. Дощі з’являться завтра (21 грудня – ред.) у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним. У Києві вихідними потепліє до +7+9 градусів, проте потепління очікується з хмарами та з вітерцем. У суботу буде сухо, а в неділю у столиці подекуди пройде невеликий дощ. У понеділок дощів побільшає», – прогнозує вона.

Напередодні в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про новий температурний рекорд: 18 грудня вперше за 139 років спостережень максимальна температура повітря в перший місяць зими в Києві перевищила 15 градусів тепла.