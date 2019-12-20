ДСНС попереджає про туман в більшості областей України

20 грудня очікується туман по всій території України за винятком східних областей. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із на основі прогнозу Укргідрометцентру.

«20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з даними Укргідрометцентру, туман лежатиме всюди, окрім Харківської, Луганської та Донецької областей.

Напередодні в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про новий температурний рекорд: 18 грудня вперше за 139 років спостережень максимальна температура повітря в перший місяць зими в Києві перевищила 15 градусів тепла.