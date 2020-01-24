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24 січня 2020, Київ 08:57
Новини | Події

Прогноз погоди на 24 січня: на заході та півдні України потеплішає, на сході очікується сніг

У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують невеликий сніг

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У західних та українських областях очікується потепління, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході температура повітря прогріється до 3-7 градусів тепла в залежності від регіону, на півдні – до 2-7 градусів. У центральних областях стовпчик термометра коливатиметься на рівні 1-4 градусів вище нуля.

Практично у всіх українських регіонах очікується мінлива хмарність. Виняток – Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська та Донецька області, де прогнозують невеликий сніг. Температура повітря там не перевищуватиме трьох градусів тепла.

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