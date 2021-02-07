В Україні працюють майже 4,8 тисячі пунктів обігріву – ДСНС

В Україні у зв’язку зі значним похолоданням розгорнули 4 778 стаціонарних і мобільних пунктів обігріву, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження і загибелі людей. Так, станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тисячі 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тисячі 764 стаціонарних пункти, а ДСНС – 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, 6 лютого до пунктів обігріву звернулися 443 людини.

В Україні 7-8 лютого, крім Закарпаття та півдня Одещини, значно знизиться температура: на півночі подекуди до -20...24 градусів, вдень – до -8…13 градусів. На півдні буде тепліше: до -5…10 градусів вночі, вдень – -4…+2. Крім того, в Укргідрометцентрі прогнозують сильні снігопади по країні, починаючи з 7-8 лютого.