Співзасновника «Народного Руху», екснардепа Володимира Черняка поховали під Києвом – донька

Народного депутата кількох скликань, співзавновника партії «Народний рух України» Володимира Черняка поховали 20 січня в селищі Чабани, Київська область. Про це Радіо Свобода повідомила донька Черняка Тетяна.

Володимир Черняк помер 18 січня від коронавірусної хвороби COVID-19. Повідомлення про смерть з’явилося на його Фейсбук-сторінці 19 січня.

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Володимир Черняк був народним депутатом СРСР, згодом – депутатом Верховної Ради України з 1998 по 2006 рік. Співзавновник партії «Народний рух України», яка з’явилася в 1989 році. Згодом входив до «Української народної партії».

Мав ступінь доктора економічних наук, в останні роки життя працював в Інституті економіки Національної академії наук України.

Володимиру Черняку було 79 років.