В Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі – поліція

Грабіжники пробралися до музею поліції Штазі в Берліні 1 грудня, заявила місцева поліція. Про це повідомляють західні ЗМІ.

За заявою поліції, крадії потрапили в будівлю через вікно першого поверху пізно увечері 30 листопада або ж рано вранці 1 грудня.

Крадії «розбили кілька вітрин і викрали кілька медалей та коштовності», а потім зникли непоміченими, повідомляють правоохоронці.

Лише вранці 1 грудня один з працівників музею Штазі помітив розбиті вітрини у виставковому залі і сповістив поліцію.

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Музей розташований в колишній будівлі Міністерства державної безпеки Німецької демократичної республіки – спецслужби, відомої за скороченою назвою «Штазі». Вона тісно співпрацювала з Комітетом державної безпеки СРСР в часи, коли східна Німеччина була підконтрольна Радянському союзу.

Пограбування сталося за кілька днів після іншого гучного випадку – викрадення коштовностей початку 18-го століття з музею «Зелене склепіння» в німецькому Дрездені.