Постанову уряду про поїздки до Росії лише за закордонними паспортами оскаржили в суді

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло два позови до Кабінету міністрів щодо оскарження постанови, яка передбачає в’їзд до Росії для громадян України виключно за закордонними паспортами, повідомила пресслужба суду.

«Зокрема, позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову КМУ від 18.12.2019р. №1056 «Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією», – йдеться в повідомленні.

Наразі суд вирішує питання про відкриття проваджень в адміністративних справах, додали в ОАСК.

Згадана постанова уряду передбачає, що з 1 березня 2020 року українцям заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Росії на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Для виїзду на територію Росії громадянам України потрібен закордонний паспорт.