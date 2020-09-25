Кіберспеціалісти встановили, яким чином зламали сайт Нацполіції – МВС

Кіберспеціалісти вже встановили, яким чином невідомі зламали сайт Національної поліції України, заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

«Розслідування у справі взлому сайту Національної поліції триває. Однак, спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилось та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. В тому числі, ми ділимося досвідом з колегами, як уникнути таких проблем», – сказав Гончаров.

Жодних інших деталей він не назвав. На сьогодні роботу сайту Нацполіції відновлено.

Раніше у Кіберполіції повідомили, що через несанкціоноване втручання в роботу сайту Національної поліції відкрите кримінальне провадження (ч. 2 ст. 361 ККУ).

За законодавством, за «несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» передбачене ув’язнення від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції було зафіксовано близько полудня 23 вересня.