Поклонська відреагувала на звинувачення ГПУ

Колишній призначений Росією прокурор анексованого Криму, депутат Державної думи Росії Наталя Поклонська в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії назвала абсурдними звинувачення Генеральної прокуратури України на свою адресу.

«Я так сприймаю – (ГПУ робить це – ред.) від безсилля власного, безумства і таке собі залякування. Тому що я допомагаю дітям, яким не допомагає ні генеральний прокурор України, ні президент України, яких вони викреслили вже із життя», – сказала Поклонська в коментарі Крим.Реалії.

Вона додала, що генеральному прокуророві Юрію Луценку варто було б «вивчити кримінальний кодекс».

«Стаття 438 – це злочини проти миру, міжнародної безпеки та людства. Вони звинувачують мене фактично в таких злочинах, які необхідно висунути керівництву сьогоднішньому в Україні... Звісно, цікаво, що генеральний прокурор дійшов до цього розділу – останнього розділу кримінального кодексу України, де вказані найтяжчі склади злочинів. Ну, бажано було б, якби він ще й вивчив цей розділ», – прокоментувала Поклонська.

Луценко наразі не реагував на слова депутата Державної думи Росії.

10 жовтня кореспондент Радіо Свобода розповів, що прокуратура Автономної республіки Крим підписала підозру Наталії Поклонській за трьома епізодами: заборона Меджлісу кримськотатарського народу, як «екстремістської організації»; затвердження обвинувального вироку щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за «організацію масових заворушень»; участь Поклонської в розслідуванні щодо українського режисера, російського політв’язня Олега Сенцова.