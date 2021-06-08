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08 червня 2021, Київ 11:41
Новини | Політика

Народний депутат Поляк прокоментував звинувачення у кнопкодавстві

Звинувачення на свою адресу депутат Поляк вважає необґрунтованими

Підозрюваний у кнопкодавстві член депутатської групи «Довіра» Владіслав Поляк у коментарі Радіо Свобода зазначив, що вважає підозру Офісу генпрокуратури щодо себе необґрунтованою.

На уточнення, чи вдавався він до неперсонального голосування під час пленарного засідання 21 лютого 2020 року (на підставі чого і було порушене провадження щодо нього), Поляк відповів: «Ні. Абсолютно».

Поляк стверджує, що не кнопкодавив
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Поляк стверджує, що не кнопкодавив

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За словами депутата, він вже давав свідчення, однак «не пам’ятає», чого саме вони стосувались. Поляк також додав, що точна дата судового засідання у його справі поки що невідома, бо «її ще не визначили».

21 лютого 2020 року рух «Чесно» зафіксував, як під час розгляду правок до законопроєкту про ринок землі позафракційний (на той час) мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк кілька разів поспіль кнопкодавив за свого сусіда.

Це відео одразу набуло широкого резонансу у ЗМІ та спонукало Офіс генерального прокурора того ж дня вперше в історії України порушити кримінальне провадження через неособисте голосування народного депутата.

Майже за рік – 12 лютого 2021-го – генпрокурорка Ірина Венедіктова підготувала Поляку підозру, однак для її отримання він особисто не з’явився та не повідомив про причини своєї неявки.

Нині, у коментарі Радіо Свобода, депутат запевнив, що підозру таки отримав.

Якщо його провину доведуть у суді, то Поляк повинен буде сплатити за неперсональне голосування штраф від 51 000 до 85 000 гривень.

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