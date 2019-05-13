У Житомирській області 13 дітей госпіталізували через розпилення газу у школі

У Житомирській області 13 травня у приміщенні однієї зі шкіл міста Коростишева розпилили газ. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

До лікарні доправили 13 дітей від 2005 до 2009 років народження.

«Правоохоронці з’ясували, що близько 10.40 на перерві між уроками у приміщенні туалету школи, на третьому поверсі, хтось з учнів розпилив невідому речовину, через яку у присутніх виникло печіння та подразнення обличчя та шкіри… Навчальний процес після провітрювання приміщення продовжився», – мовиться у повідомленні.

У поліції зазначили, що газ розпилив учень 8-го класу.

Інцидент кваліфікували за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до п’яти років обмеження волі.