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16 Серпень 2019, Київ 18:25
Новини | Події

Поліція Київської області заявила, що затримала «нападника на народного депутата»

Про напад на себе заявляв народний депутат восьмого скликання Віталій Купрій

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Поліція Київської області заявила, що затримала «нападника на народного депутата».

«Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучений як речовий доказ», – розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

16 серпня поліція повідомила, що розшукує невідомих, які розпилили сльозогінний газ в обличчя народного депутата та облили його одяг «рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти».

Поліція не розголошує деталей щодо постраждалого, але про напад на себе заявляв депутат восьмого скликання Віталій Купрій.

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