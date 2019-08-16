Поліція Київської області заявила, що затримала «нападника на народного депутата».
«Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучений як речовий доказ», – розповіли в поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
16 серпня поліція повідомила, що розшукує невідомих, які розпилили сльозогінний газ в обличчя народного депутата та облили його одяг «рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти».
Поліція не розголошує деталей щодо постраждалого, але про напад на себе заявляв депутат восьмого скликання Віталій Купрій.
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