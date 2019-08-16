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16 Серпень 2019, Київ 13:53
Новини | Події

Поліція розшукує людей, які облили народного депутата рідиною, «схожою на екскременти»

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Поліція Київської області розшукує невідомих осіб, які напали на народного депутата. За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 16 серпня.

«Двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом «Терен-4» та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти. Яка це речовина – встановить експертиза. Напад стався на одній з вулиць селища Гостомель», – йдеться в повідомленні.

Встановили, що невідомі зникли на автомобілі «Опель» сірого кольору. На фото, яке оприлюднили правоохоронці, видно, що автомобіль має польські номера.

Як додають у поліції, у зв’язку з нападом оголосили операцію «Перехоплення», на неї орієнтовано всі поліцейські наряди.

Поліція не розголошує деталей щодо постраждалого, але про напад на себе заявив депутат 8 скликання Віталій Купрій.

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