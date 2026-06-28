Поліція розслідує смерть командира 154-ї ОМБр за статтею про вбивство

На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті командира однієї з військових частин, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, ідеться в повідомленні поліції Запорізької області ввечері 28 червня.

«Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація - ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону», – вказано в повідомленні.

Раніше 28 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що цього ж дня було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Обставини смерті офіцера з’ясовуються, йшлося в повідомленні ОК «Південь».