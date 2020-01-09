Поліція розповіла про затримання російського «злодія в законі»

Національна поліція України повідомила, що затримала так званого «злодія в законі» на прізвисько «Камо Московський». Затримання, про яке повідомили лише нині, відбулося ще 5 грудня.

За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, той незаконно перетнув державний кордон і потрапив до України, щоб уникнути кримінальної відповідальності за статус «злодія в законі» на території Росії і встановити контроль над злочинними групами в Україні, мовиться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, 57-річний уродженець Грузії, громадянин Росії, ім’я якого не назване, був «коронований» у 1983 році в Тбілісі, неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів, загалом провів у місцях позбавлення волі в Росії, у тому числі суворого режиму, понад 30 років, востаннє звільнився в жовтні 2019 року.

«Аби не допустити реалізації злочинних планів «злодія в законі», правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місце перебування. У неділю, 5 грудня, оперативники затримали його. За сприяння Державної міграційної служби України та за рішенням суду «злодія в законі» на 6 місяців помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо його примусового видворення із забороною в’їзду в Україну строком на п’ять років», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Злодіями в законі» називають авторитетних у злочинному світі осіб, які пройшли процедуру так званої «коронації» і посідають найвищі сходинки в злочинній ієрархії. Проти таких осіб у Росії, громадянином якої є затриманий, 2019 року запровадили нову статтю «Займання вищого становища у злочинній ієрархії», яка передбачає покарання вже за сам факт такого статусу (за «правилами» злочинного світу, «злодій у законі» не має права, серед іншого, заперечити цей свій статус, бо інакше втрачає його). Схожий закон іще з 2005 року діє в Грузії, з якої родом затриманий.