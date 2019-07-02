Понад 100 магазинів та організацій у Києві 3 липня відмовляться від поліетилену – КМДА

Понад 100 магазинів, супермаркетів, аптек, громадських організацій та інших установ зареєструвалося для участі в акції «День без поліетилену» 3 липня у Києві.

«Саме цього дня спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів і скористайтеся екоторбинками. Ми сподіваємось, що поступово побутове використання таких пакетів зменшуватиметься і не обмежуватиметься одним днем акції», – заявив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

У мерії кажуть, що долучитись до акції «День без поліетилену» можуть як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі, й пакетів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.