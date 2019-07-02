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03 Липень 2019, Київ 01:20
Новини | Суспільство

Понад 100 магазинів та організацій у Києві 3 липня відмовляться від поліетилену – КМДА

Заміною поліетиленовим пакетам може стати торбинка з тканини чи паперовий пакет

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Понад 100 магазинів, супермаркетів, аптек, громадських організацій та інших установ зареєструвалося для участі в акції «День без поліетилену» 3 липня у Києві.

«Саме цього дня спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів і скористайтеся екоторбинками. Ми сподіваємось, що поступово побутове використання таких пакетів зменшуватиметься і не обмежуватиметься одним днем акції», – заявив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

У мерії кажуть, що долучитись до акції «День без поліетилену» можуть як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки.

/**/ /**/ /**/ За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок
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«День без поліетилену» – влада Києва просить 3 липня відмовитися від пластикових пакетів

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі, й пакетів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

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