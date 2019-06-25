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25 Червень 2019, Київ 16:16
Новини | Суспільство

«День без поліетилену» – влада Києва просить 3 липня відмовитися від пластикових пакетів

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок

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У Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів 3 липня столична влада просить киян і гостей столиці долучитися до всесвітньої акції «День без поліетилену».

«Саме в цей день, 3 липня, спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів. Візьміть екоторбинку, паперовий пакет чи навіть модну плетену сумку «авоську». Чудова та безпечна для довкілля альтернатива. Інформуйте друзів, викладайте фото у соціальних мережах, просувайте ідею «екологічного» способу життя», – звернувся керівник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

У мерії повідомили, що до акції «День без поліетилену» можуть долучитися як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки. Зареєструватись можна в режимі онлайн.

/**/ /**/ /**/ Пункт прийому сміття, Київ, 11 грудня 2018 року
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За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому щорічно до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі, й пакетів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

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