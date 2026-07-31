Вибухи на полігоні на Хмельниччині: постраждали четверо військових, відкрито провадження

Унаслідок детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому постраждали четверо військових, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За повідомленням, їх доставили до медичного закладу, також наразі немає зв’язку із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 414 КК України – порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

В Офісі генпрокурора додають, що вже розпочали допити командування та військовослужбовців військової частини. Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону.

За попередніми даними, інцидент стався 31 липня 2026 року близько 11:55 у Хмельницькому. Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Обласна влада перед цим повідомляла, що вдень 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи.

Повітряна тривога 31 липня в місті не оголошувалась. Згідно з мапою повітряних тривог, востаннє сигнал тривоги у Хмельницькому районі оголошували 30 липня з 05:52 до 06:06.