Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання підозрюваного у вбивстві – поліція

На Черкащині четверо поліцейських загинули, ще один зазнав поранень під час затримання підозрюваного у скоєнні вбивства, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.
«Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю», – написав він у соцмережах.
За словами Вигівського, загиблі:
- командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;
- заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;
- інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;
- поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Ще один правоохоронець – офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак – поранений.
Вигівський зазначив, що трагедія «ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту».
