Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання підозрюваного у вбивстві – поліція

Іван Вигівський зазначив, що трагедія «ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту»
На Черкащині четверо поліцейських загинули, ще один зазнав поранень під час затримання підозрюваного у скоєнні вбивства, повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

«Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю», – написав він у соцмережах.

За словами Вигівського, загиблі:

  • командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;
  • заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;
  • інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;
  • поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Ще один правоохоронець – офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак – поранений.

Вигівський зазначив, що трагедія «ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту».

