Поліція порушила справу через ДТП з маршруткою в Києві

Поліція Києва повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП біля станції метро «Дорогожичі» у Києві, внаслідок якого ввечері 21 березня постраждали троє жінок.

«Водій автобуса збив пішоходів, які переходили дорогу на переході на дозволений сигнал світлофора. Усі потерпілі перебувають у лікарні, двоє – у тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

Водія автобуса затримали. За попередньою інформацією поліції, чоловік був тверезим.

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У своїх показах водій заявив, що у транспортному засобі відмовили гальма, цю інформацію перевірятимуть експерти.

Стаття, за якою відкрите кримінальне провадження (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), передбачає до восьми років позбавлення волі.