Поліція затримала студента, який «справляв природну потребу» на алеї Героїв Небесної Сотні

Поліція Києва повідомляє, що затримала 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці за підозрою у вчиненні хуліганських дій на алеї Героїв Небесної Сотні.

«Нагадаємо, вчора відділом дізнання Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справляв природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні», – заявили в поліції.

За повідомленням, затриманий пояснив свої дії тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У поліції нагадали, що справу розслідують за статтею «хуліганство», яка передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

Події відбувалися, зокрема, на тодішній вулиці Інститутській у Києві, частину якої в листопаді 2014 року перейменували на алею Героїв Небесної Сотні.