Поліція розслідує справу про хуліганство на алеї Героїв Небесної Сотні

Київські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на алеї Героїв Небесної Сотні, повідомляє пресслужба поліції.

«Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що опитали можливих свідків інциденту, ретельно оглянули місце злочину і проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника і притягнути до відповідальності.

Стаття, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає до п’яти років обмеження волі.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

Події відбувалися, зокрема, на тодішній вулиці Інститутській у Києві, частину якої в листопаді 2014 року перейменували на алею Героїв Небесної Сотні.