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13 Травень 2019, Київ 18:11
Новини | Суспільство

Алея Небесної сотні: бруківку знято у місці поранення одного з учасників Майдану – журналістка

Начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк стверджує, що прокурор та слідчий не узгоджували початок робіт з побудови Меморіалу

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В ході підготовчих робіт з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні розібрали бруківку в місці, де поранили одного з учасників Революції гідності. Про це повідомила Радіо Свобода активістка й журналістка Аліна Бондар.

Сьогодні вранці у середмісті Києва, у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні (вулиця Інститутська) розпочались підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні. Про це журналістів поінформували міністр культури України Євген Нищук та директор музею Майдану Ігор Пошивайло.

Вони зазначили, що роботи у нижній частині Алеї розпочато після того, як там закінчились слідчі експерименти Генеральної прокуратури, а відповідний дозвіл на початок робіт музейникам надала заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська.

Міністр культури Євген Нищук (крайній ліворуч) на місці спорудження Національного меморіалу Героїв Небесної сотні
Міністр культури Євген Нищук (крайній ліворуч) на місці спорудження Національного меморіалу Героїв Небесної сотні

Водночас начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив ЗМІ, що слідчі експерименти тривають дотепер, а прокурор та слідчий не узгоджували початок робіт з побудови Меморіалу.

Горбатюк заявив про намір передати забудовнику листа з вимогою призупинити будь-які роботи на цій ділянці до завершення слідчих дій.

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Громадські активісти, які виступають за збереження Алеї Героїв Небесної сотні, зазначають, що будівництво Національного меморіалу та музею Майдану неможливі, допоки тривають розслідування справ Майдану і відбуваються слідчі експерименти (дії) у місці масового убивства учасників Революції гідності 18-20 лютого 2014 року.

«Найкращий меморіал – це закінчення розслідування і покарання винних», – сказала Аліна Бондар.

Слідчий експеримент на Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Інститутській триває з 17 липня 2018 року.

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