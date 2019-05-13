Алея Небесної сотні: бруківку знято у місці поранення одного з учасників Майдану – журналістка

В ході підготовчих робіт з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні розібрали бруківку в місці, де поранили одного з учасників Революції гідності. Про це повідомила Радіо Свобода активістка й журналістка Аліна Бондар.

Сьогодні вранці у середмісті Києва, у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні (вулиця Інститутська) розпочались підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні. Про це журналістів поінформували міністр культури України Євген Нищук та директор музею Майдану Ігор Пошивайло.

Вони зазначили, що роботи у нижній частині Алеї розпочато після того, як там закінчились слідчі експерименти Генеральної прокуратури, а відповідний дозвіл на початок робіт музейникам надала заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська.

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Водночас начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив ЗМІ, що слідчі експерименти тривають дотепер, а прокурор та слідчий не узгоджували початок робіт з побудови Меморіалу.

Горбатюк заявив про намір передати забудовнику листа з вимогою призупинити будь-які роботи на цій ділянці до завершення слідчих дій.

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Громадські активісти, які виступають за збереження Алеї Героїв Небесної сотні, зазначають, що будівництво Національного меморіалу та музею Майдану неможливі, допоки тривають розслідування справ Майдану і відбуваються слідчі експерименти (дії) у місці масового убивства учасників Революції гідності 18-20 лютого 2014 року.

«Найкращий меморіал – це закінчення розслідування і покарання винних», – сказала Аліна Бондар.

Слідчий експеримент на Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Інститутській триває з 17 липня 2018 року.