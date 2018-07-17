ГПУ починає слідчий експеримент у центрі Києва у справі Майдану

Генеральна прокуратура України від 17 липня розпочинає слідчий експеримент у центрі Києва в рамках розслідування справи про розстріли протестувальників на Майдані взимку 2014 року, повідомив начальник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

«Від сьогодні розпочинається слідчий експеримент... Три місяці – це максимальний термін з урахуванням різних несподіванок. Слідчі, судові експерти називали порядок проведення слідчих дій, планували протягом місяця завершити», – сказав він.

Горбатюк додав, що у зв’язку з експертизами, буде тимчасово перенесено пам’ятник і хрест героям Небесної сотні у зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці, й закликав людей не сприймати це критично.

За словами Горбатюка, під час безпосереднього проведення слідчих дій будуть оточені вулиці на кілька годин.

Начальник слідчого управління повідомив, що також створюється 3D-модель вулиці Інститутської, що дасть змогу скоротити тривалість проведення слідчих дій.

Зі свого боку, директор музею «Революції гідності» Ігор Пошивайло повідомив, що роботи зі створення Меморіалу героїв Небесної сотні почнуться в жовтні. Меморіал планують відкрити 20 лютого 2019 року.

Раніше Департамент спеціальних розслідувань заборонив вчиняти будь-які дії, які змінювали б ландшафт на вулиці Інститутській, до завершення слідчих експериментів у справі щодо розстрілу Небесної сотні.

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Музей Революції гідності буде присвячений пам’яті загиблих під час протестів взимку 2013–2014 року. У лютому 2014-го в результаті дій силовиків проти активістів у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.