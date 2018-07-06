ГПУ скасувала тимчасову заборону на будівництво музею Революції гідності

Заступниця генерального прокурора Анжела Стрижевська своєю постановою скасувала як незаконну постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань про заборону зміни обстановки на вулиці Інститутській. Повідомлення про це 6 липня оприлюднила прес-служба Генпрокуратури.

Раніше Департамент спеціальних розслідувань заборонив вчиняти будь-які дії, які змінювали б ландшафт на вулиці Інститутській, до завершення слідчих експериментів у справі щодо розстрілу Небесної сотні.

Згідно з повідомленням на сайті ГПУ, постанова про тимчасову заборону будівництва є незаконною, адже базується на статті 237 Кримінального процесуального кодексу. В цій статті прописаний порядок проведення огляду місцевості з метою з’ясування обставин кримінального злочину.

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Натомість сама постанова Горбатюка передбачає проведення слідчого експерименту, яку регламентує стаття 240. Ця стаття не дає прокурору права встановлювати будь-які заборони у зв’язку з проведенням слідчих дій.

Водночас скасування заборони на будівництво музею не перешкоджає проведенню слідчого експерименту у справі розстрілу Небесної сотні, уточнює прес-сліжбу Генпрокуратури.

Про заборону ГПУ на будівництво музею нещодавно повідомив його директор Ігор Пошивайло. Тоді голова Департаменту спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк пояснював, що заборона змінювати ландшафт місцевості пов’язана зі слідчими діями і є тимчасовою. Він припускав, що на це знадобиться близько двох-трьох місяців.

Музей Революції гідності буде присвячений пам’яті загиблих під час протестів взимку 2013–2014 року. У лютому 2014-го в результаті дій силовиків проти активістів у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. На вулиці Інститутській у Києві є меморіальні плити на честь загиблих, а також хрест і портрети вбитих активістів. Меморіалу Героїв Небесної сотні як такого наразі немає.