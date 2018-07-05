У ГПУ уточнили, в чому тепер підозрюють Добкіна

У Генпрокуратурі уточнили, у чому відтепер підозрюють народного депутата в ід «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, Добкіна підозрюють у вчиненні зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб; пособництві у заволодінні прав на майно шляхом обману в особливо великих розмірах; закінченому замаху на зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно; а також у закінченому замаху на пособництво у заволодінні прав на майно шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому повторно.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри Михайлу Добкіну. Проте у Генпрокуратурі не уточнили, у чому тепер підозрюють Добкіна.

Раніше Добкіна підозрювали в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає та заявляє про політичне, як він вважає, підґрунтя цих звинувачень.

У липні минулого року Верховна Рада задовольнила подання генпрокуроращодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Після цього суд обрав для Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.