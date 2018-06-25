Адвокати родин Небесної Сотні заявляють про загрозу розслідуванням справ Майдану

Адвокати родин Небесної Сотні («Адвокатська дорадча група») вважають, що ліквідація департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури може загрожувати розслідуванню подій на Майдані.

«Ми розцінюємо цей крок, як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справ, які вже передані до суду…Ліквідація ДСР і розпорошення слідчих і процесуальних керівників по різних підрозділах знищить єдиний координаційний центр розслідувань – єдину візію, стратегію, нівелює напрацювання попередніх років, на тривалий час зупинить, або суттєво уповільнить розслідування, чи взагалі його зведе нанівець», – йдеться у заяві.

Адвокати заперечують повідомлення, що реорганізація департаменту спецрозслідувань ГПУ обумовлена законодавчими змінами.

«З моменту створення департаменту наказом цього ж Генерального прокурора в 2016-му році таких змін в законодавстві не відбувалося. Наявність у складі ДСР одночасно і слідчих відділів, і відділів процесуального керівництва у повному обсязі відповідало законодавству України як у 2016 році, так і відповідає зараз», – наголошують вони.

22 червня депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм висловив занепокоєння можливою ліквідацією департаменту спецрозслідувань у Генеральній прокуратурі.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який займається, зокрема, справами Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано. ​

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк раніше розповідав журналістам, що в Генпрокуратурі не інформують, як має відбуватися подальша робота, перед слідчими зараз стоїть вибір: чи продовжувати вести справи, чи подавати документи до ДБР.

Сергій Горбатюк озвучив один з варіантів, який, на його думку, є прийнятним: автоматичне переведення фахових працівників слідства в ГПУ до ДБР після завершення їхніх повноважень в Генпрокуратурі з подальшою атестацією за результатами роботи.

Водночас, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що він категорично проти можливості автоматичного переведення слідчих ГПУ до ДБР.

Він зауважив, що закон передбачає квотний режим прийняття на роботу працівників, а саме: до 30% слідчих, які до цього працювали в органах прокуратури, до 19% – слідчих, які працюють в інших державних органах і не менше 51% – це особи, які протягом останнього року не працювали на посадах слідчих.