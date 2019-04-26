Алею Небесної сотні прикрасили писанками – фото

Родини Героїв Небесної сотні, волонтери й митці прикрасили Великодніми писанками дерева на Алеї героїв Небесної сотні в Києві поблизу храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників, а до портретів Героїв поклали паски. Як передає кореспондент Радіо Свобода, перед цим паски і писанки освятили священики УГКЦ.

Як повідомив Радіо Свобода директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло, частина Великодніх смаколиків вирушає до підрозділів Збройних сил і добровольчих підрозділів, які боронять Україну на сході. Нинішня акція відбулась утретє у рамках проекту «Великдень для героїв», у Києві розписували писанки і пекли паски 23 квітня.

«Цьогоріч паски і писанки для героїв готували у Києві, Львові та місті Заліщики Тернопільської області, до акції долучились родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, ветерани бойових дій на сході, митці та громадські активісти», – поінформував Пошивайло.

За його словами, цього року в проекті «Великдень для героїв» (у різних містах, де він відбувся) взяли участь міністр культури України Євген Нищук, представники Національного музею Революції гідності та Українського інституту національної пам’яті, відомі українські митці та музиканти Анжеліка Рудницька, Павло Табаков, Оксана Муха.

Розписувати писанки допомагали й навчали писанкарі Іванна Андрійчук, Ігор Боднар, Зоряна Калакайло, Віра Манько та Іванна Навольська.

Серед ініціаторів й організаторів проекту «Національний музей Революції гідності» – громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні», Український інститут національної пам’яті, благодійний фонд «Майдан гідності».