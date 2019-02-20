У Запоріжжі на честь Небесної сотні запалили свічки і фаєри

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції, де взимку 2013-2014 року збирався місцевий Майдан, відбулася акція вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. Учасники заходу запалили на їхню честь свічки і фаєри. Пам’ять загиблих також вшанували хвилиною мовчання, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Важливо пам’ятати, бо це є історією. Небесна сотня поклала життя за нашу свободу, незалежність і демократію, і ми маємо гідно нести цю ношу. Якщо вони нас бачать і чують – зганьбитися не хочеться перед ними. Для моєї родини чому це важливо? Тому що ми всю революцію пройшли: ми тут були з братом і мамою на запорізькому Майдані, а батько був на київському Майдані. І в ці криваві дні він теж був там», – розповіла організаторка акції Ярина Геращенко.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.