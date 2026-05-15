У поліції заявили, що «ліквідували» стрільця, який застрелив поліцейського на Хмельниччині

Голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що чоловіка, який 15 травня відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів і застрелив одного поліцейського й поранив іншого, «ліквідували» під час операції з його затримання.

За словами Вигівського, втікаючи в лісосмугу, чоловік кинув гранату в бік лісників, які рухалися на автомобілі, вони не постраждали.

«На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно – стрільця ліквідовано», – зазначив він.

Раніше в поліції повідомили, що інцидент стався близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Напад на поліцейських стався під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. Після стрілянини чоловік втік, його розшукували. Його імені не називають.

У поліції зазначили, що внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький був поранений і нині перебуває в лікарні.