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29 квітня 2020, Київ 17:11
Новини | Події

Поліція почала службове розслідування через конфлікт між патрульними і журналістом

Інцидент стався біля Кабміну під час акції протесту представників малого бізнесу, які вимагають за умов карантину рівних умов для всіх бізнесменів

Патрульна поліція повідомляє про початок службового розслідування через конфлікт між поліцейськими і журналістом, що стався 29 квітня під час проведення акції біля Кабінету міністрів.

«Сталась конфліктна ситуація між журналістом і патрульними батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у місті Києві. Патрульні попросили журналістів звільнити пагорб біля місця проведення акції. Один із журналістів відмовився покидати визначену територію, залишився на місці та продовжив проводити прямий ефір. Розпочалась словесна перепалка між інспектором та журналістом, під час якої один з патрульних застосував до представника преси фізичний вплив – взяв його за руку та відвів з місця», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався під час акції протесту представників малого бізнесу, які вимагають за умов карантину рівних умов для всіх бізнесменів.

«Громадське телебачення» заявило, що його журналіста Богдана Кутєпова, який вів прямий ефір під Кабінетом міністрів, побили поліцейські і зламали його техніку.

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