Поліція: через бійку зі стріляниною в центрі Києва постраждали 3 людини, 10 – затримали

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок масової бійки зі стріляниною, що сталася в Печерському районі, постраждали три людини.

«Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли. За вказаною адресою упродовж перших кількох хвилин прибули 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту одна з учасниць зазнала дотикового поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події, повідомили в поліції. Окрім того, двоє учасників зазнали ножових поранень і були госпіталізовані до медичних закладів.

Для «з’ясування всіх обставин події» до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет і гільзу, які в подальшому направлять на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.