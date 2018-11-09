Поліція «встановлює обставини» ДТП за участю депутата Лещенка

Поліція Києва повідомляє, що «встановлює обставини» дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Сергія Лещенка.

«ДТП трапилося на Великій Кільцевій дорозі: зіткнулися автомобілі «МАН» і «Фольксваген». За попередньою інформацією лікарів, госпіталізована пасажирка легковика, якій надали допомогу і відпустили. На місці події перебувають патрульні поліцейські та слідчі, котрі займаються розслідуванням дорожньо-транспортних пригоди із потерпілими», – йдеться в повідомленні.

Лещенку, який перебував за кермом, і водієві «МАН» лікарі надали допомогу на місці події, додали в поліції.

Раніше Лещенко заявляв, що в його автомобіль в’їхала вантажівка, коли він зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці.

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