Поліція розслідує напад працівника військкомату на дружину військового на Закарпатті – МВС

Національна поліція почала досудове розслідування в справі про напад співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на жінку на Закарпатті. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ 3 липня.

За даними поліції, 25 червня на вулиці в Ужгороді чоловік мав конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною. Він завдав тілесних ушкоджень жінці, після чого втік з місця події.

«Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

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Поліція готує чоловіку повідомлення про підозру. Справу кваліфікували за статтею про умисні тілесні ушкодження, тривають слідчі дії.

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк раніше заявив про повідомлення про «окремі випадки негідної поведінки» працівників Тимчасових центрів комплектування. Він запевнив, що кожен такий випадок буде предметом службового розслідування, і попросив громадян, які з ними стикатися, повідомляти про них.