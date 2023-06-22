Шпиталізуватимуть чи ні чоловіків віком від 18 до 59 років без згоди військкомату? Івано-франківські посадовці пояснили ситуацію

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (ОВА) сьогодні, 22 червня, на брифінгу заявили, що жодних заборон на шпиталізацію у медичні заклади чоловіків віком від 18 до 59 років немає.

Днями керівник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков повідомив про те, що без погодження з військовими комісаріатами чоловіків не шпиталізуватимуть. Такі слова спричинили неоднозначну реакцію.

Заява голови Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова про те, що на Прикарпатті призупинять планову шпиталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років без згоди Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) спричинила суспільний резонанс. Посадовець, зокрема, сказав:

«Враховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, підготувати і довести до закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов’язаних пацієнтів без погодження з Територіальним центром укомплектування. Забезпечити інформування про госпіталізацію військовозобов’язаних віком від 18 до 59 років».

Спричинивши шквал невдоволення, чиновники видалили інформацію щодо госпіталізації чоловіків зі своїх сторінок у соціальних мережах.

В Івано-Франківській ОВА підтвердили, що на Раді оборони області розглядалося питання щодо шпиталізації військовозобов’язаних чоловіків, оскільки ТЦК скерував лист, в якому було кілька пунктів, які стосувались мобілізації. Адже чимало військовозобов’язаних чоловіків, отримавши повістки і рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби, аби її уникнути, стараються потрапити у лікарню, так пояснив причину листа від ТЦК заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить конституційних прав людини

«Це є одна з форм уникнення мобілізації, не кажу, що масова. Статистики не ведемо. Як розділити добросовісних і недобросовісних, уникнення від мобілізації? Багато людей стали на облік. Є внутрішньо переміщені особи, які тут живуть, і ми їх не бачимо по обліку, запросити їх у ТЦК не можуть. Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить конституційних прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу, згідно з Конституцією. Цей пункт, викладений на Раді оборони, не конкретизований, і тому це викликало двояке трактування. На сьогодні ніякої заборони на госпіталізацію чоловіків без згоди ТЦК немає», – каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин.

Рада оборони доручила департаментові охорони здоров’я опрацювати і підготувати рішення для медичних закладів щодо заборони або ж ні госпіталізації, і це питання досі опрацьовують. Наразі департамент жодних рішень не ухвалив, повідомив Володимир Дзьомбак, виконувач обов’язків департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

Ми скерували листи у заклади охорони здоров’я, щоб дізнатись їхню думку

«Рішення на цей час опрацьовується і вивчається думка закладів охорони здоров’я. Воно ґрунтуватиметься на дотриманні Конституції України і жодних порушень прав людини не буде. Проводяться консультації з військовими та юристами. Ми скерували листи у заклади охорони здоров’я, щоб дізнатись їхню думку. Однозначно, права людини не будуть порушені. Госпіталізація буде без порушень», – каже Володимир Дзьомбак.

В обласній військовій адміністрації Івано-Франківської області нагадали, що у воєнний час кожен чоловік має носити паспорт і свій військовий квиток, а посадовці сприятимуть мобілізації.

Думки експертів

Тим часом адвокат Андрій Новак у коментарі Радіо Свобода наголосив, що заборона планової госпіталізації чоловікам віком від 18 до 59 років без згоди ТЦК – однозначно порушення прав громадян, тому що Конституція чітко передбачає право людини на охорону здоров’я і медичне страхування.

Під час правового режиму воєнного стану забороняється обмежувати права громадян щодо охорони здоров’я і забезпечення охорони здоров’я

«З іншого боку, є закон України «Про правовий режим воєнного стану», згідно з яким передбачено, що під час воєнного стану можуть обмежуватись деякі конституційні права і обмеження громадян. Однак 49 стаття, яка регламентує про охорону здоров’я, вона у цей перелік не включена. Відповідно, під час правового режиму воєнного стану забороняється обмежувати права громадян щодо охорони здоров’я і забезпечення охорони здоров’я. Саме тому цей наказ чи розпорядження обласної Івано-Франківської адміністрації є неконституційним. Це розпорядження повністю узгоджується з військовими законодавчими документами, особливо законом «Про правовий закон воєнного стану. Але у цьому законі не передбачено можливостей для місцевих військових адміністрацій якимось чином обмежувати права і свободи громадян саме на медичне забезпечення. Там є певні норми, які дозволяють здійснювати керування закладами освіти, а також охорони здоров’я. Це лише керування, але жодним чином не обмежує доступ громадян до отримання медичної допомоги», – говорить адвокат Андрій Новак.

Днями поліція та СБУ повідомили про затримання на хабарі 5500 доларів лікарки і медсестри одного з відділень районної лікарні Львівської області, які, за їхніми даними, оформляли фіктивну інвалідність військовозобов’язаному. Поліція повідомила, що за «грошову винагороду» медики мали підготувати документи і вплинути на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності чоловікові. Згідно з цим документом, військовозобов’язаний знімався з військового обліку і міг виїхати за кордон. Однак це непоодинокий випадок, коли медики допомагають у такий спосіб уникнути мобілізації і виїхати військовозобов’язаним чоловікам за кордон, кажуть фахівці.

І припускають, ймовірно, військові комісари, надсилаючи лист у обласну військову адміністрацію з проханням проводити планову госпіталізацію чоловіків за згодою ТЦК, сподіваються покращити військовий облік.

Влада переклала всю відповідальність за мобілізацію на військових

«Влада переклала всю відповідальність за мобілізацію на військових. А в ТЦК завдання проводити мобілізацію, бо потрібно людей змінювати, поповнювати частини, нові формуються. Потрібні люди. Ті, хто добровільно готовий, їх не вистачає. Контроль і всі заходи перекинули на військових, які не мають всіх потрібних механізмів. Тому вигадуються різні шляхи, бо з них питають, чому не виконують поставлені завдання, тому виконують обов’язки, як вміють. Це спричинює помилки, зловживання», – каже військовий експерт Володимир Гулима.

Івано-Франківська ОВА обіцяє оприлюднити рішення департаменту охорони здоров’я щодо шпиталізації військовозобов’язаних чоловіків.