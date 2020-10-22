Поліція підозрює одного з кандидатів до Київради в підкупі виборців

Київське управління Національної поліції заявляє про викриття «сітки» підкупу виборців, йдеться в повідомленні поліції 22 жовтня.

За даними поліцейських, виборцям пропонували 1000 гривень винагороди за голосування за певного кандидата. Якого саме – не уточнюють.

«Поліцейські встановили, що до організації «сітки» підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень – до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата», – йдеться в повідомленні.

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Співробітники управління стратегічних розслідувань у Києві, уточнюють у поліції, разом зі слідчими викрили ймовірно причетних під час отримання коштів для подальшої передачі виборцям. Також у них вилучили перелік імен громадян, які нібито готові віддати голос за винагороду.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про підкуп виборця. Кваліфікація передбачає до семи років ув’язнення. Тривають слідчі дії.

За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, з 5 вересня по 21 жовтня поліцейські зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 1436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та розпочато 475 кримінальних проваджень.