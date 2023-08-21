Поліція: у Києві затримали чоловіка за підозрою у підпалі 12 автомобілів військових

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі 12 автомобілів військових, повідомили в головному управлінні поліції столиці України.

«Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили чоловіка при спробі знищити 13-ий транспортний засіб. Йому загрожує до десяти років ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що підпали були скоєні у Деснянському районі Києва наприкінці 2022 року і в липні 2023 року.

«Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони. Тому, крім проведення негласних слідчо-розшукових дії, поліцейськими за участі СБУ проведено контррозвідувальні заходи. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився», – заявив керівник київського управління поліції Дмитро Шумейко.

За його словами, в липні цього року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових.

«Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році», – розповів керівник поліції Києва.

У поліції кажуть, що затримали підозрюваного «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

«Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває», – сказав Шумейко.

Затриманому оголосили підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Суд помістив його під варту.