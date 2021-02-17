Поліція посилила охорону центру Києва

Поліція у посиленому режимі стежить за правопорядком у центрі Києва у зв’язку з запланованими масовими заходами, повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко.

За повідомленням, до органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва.

«Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків і поліцейських діалогу», – сказав Крищенко.

За його словами, щоб не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян.

«Усі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, одразу вилучатимуть, а їхнім власникам надаватиметься правова оцінка. З огляду на це, прошу громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, адже такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоби усі заплановані заходи пройшли спокійно», – додав Крищенко.

Поліція також закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Крім того, у поліції повідомили, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух.

17 лютого, напередодні роковин розстрілів на Майдані, Верховна Рада України підтримала заяву, якою визнає Революцію гідності ключовим моментом українського державотворення.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.