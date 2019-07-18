Поліція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії

Поліцейські від 18 липня взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій в Україні, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, виборчу документацію завезено на 69 окружних виборчих дільниць.

Також до України вже прибули понад 1,6 тисячі офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і більше ніж 100 офіційних спостерігачів від іноземних держав, додали в поліції.

«Ми продовжуємо забезпечувати правопорядок і збереження виборчої документації під час її перевезення на виборчі дільниці. Тому працюємо в надзвичайному режимі», – сказав Фацевич.

Він додав, що за добу зареєстровано 465 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом. «За 20 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також складено 80 протоколів, з них понад 90 відсотків вже направлено до суду для прийняття відповідних рішень», – сказав Фацевич.

Всього з початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5 308 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами. Здебільшого, ці факти пов’язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Крім того, зафіксовано по 148 повідомлень про вчинення хуліганства або пошкодження майна, повідомляють у поліції.

«Слідчі підрозділи почали 273 кримінальні провадження. Зокрема, 54 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, ще 70 кримінальних проваджень, пов’язані із проведенням виборчої кампанії», – повідомив Олександр Фацевич.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.