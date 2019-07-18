Військовим в ООС голосувати буде складніше, проголосує меншість – експерти

Центральна виборча комісія не створюватиме спеціальних виборчих дільниць на території військових частин у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на позачергових парламентських виборах 21 липня. Відтак, особовий склад Операції об’єднаних сил може взяти участь у виборах, змінивши місце голосування, – так само, як і бійці, які перебувають у пунктах постійної дислокації (ППД) своїх підрозділів або у військових частинах. Порядок голосування воїнів визначено міністерством оборони України, але чимала кількість військових проголосувати не схоче або і не зможе, стверджують незалежні експерти.

Військовослужбовці, які проходять службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС), під час виборів 21 липня голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях почергово. Для цього командування ООС організувало «подачу до Державного реєстру виборців заяв військовослужбовців для тимчасової зміни місця голосування». Про це повідомив член робочої групи координації під час участі особового складу Об’єднаних сил у виборах 21 липня полковник Євген Попович.

«Голосування військовослужбовців здійснюватиметься почергово, відповідно до визначеного командуванням військової частини графіку розрахунку, щоб дати кожному військовослужбовцю реалізувати своє право голосу з одночасним збереженням рівня бойової готовності та виконанням поставлених завдань. Дільниці, на яких можуть проголосувати бійці, визначено Державним реєстром виборців», – наголосив Попович.

​Щоправда, у військових підрозділах ситуація з підготовкою до виборів складається по-різному. Так, командири 503 окремого батальйону морської піхоти організували підготовку особового складу до виборів належним чином (наразі батальйон розташований поблизу Маріуполя). Як розповіла Радіо Свобода позаштатний прес-офіцер батальйону Лариса Мала, бійці писали заяви про зміну місця голосування, які командування зібрало і передало у місцеве представництво Державного реєстру виборців. «Чекаємо на запрошення до участі у виборах з номером дільниці», – додає Мала.

У 72 окремій механізованій бригаді ситуація дещо інша: наразі бригада перебуває у пункті постійної дислокації у Білій Церкві, тож ті бійці, хто проживає у Києві та Київській області, планують голосувати за місцем проживання (вдома), без зміни місця голосування. З тих, хто мешкає в інших областях, не всі встигли змінити місце голосування, а дехто просто вирішив не голосувати, посилаючись на «розчарування у політиках». Про це Радіо Свобода розповіли (на умовах анонімності) кілька бійців бригади. Крім того, вони шкодують, що зміна місця голосування не дозволяє проголосувати за кандидатів-мажоритарників.

У зоні проведення ООС військові шкодують, що Верховна Рада України не створила спеціальні дільниці для голосування військових на парламентських виборах, як це було на виборах президентських. Бійці побоюються, що серед членів місцевих дільничних комісій на Донеччині та Луганщині можуть бути прихильники «руського миру», які можуть передати персональні (паспортні) дані українських вояків супротивникові.

Бійці не йдуть реєструватись для участі у виборах тому, що не хочуть «світити» персональні дані «сєпарам», які можуть бути серед членів дільничних комісій

«Бійці не йдуть реєструватись для участі у виборах тому, що не хочуть «світити» персональні дані «сєпарам», які можуть бути серед членів дільничних комісій. Крім того, чимало вояків розчаровані у політиках та у політиці, та й часу особливо не вистачає, щоб усю процедуру із зміною місця голосування пройти», – каже один з військових, чий підрозділ перебуває неподалік від окупованого Донецька.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи планує він особисто голосувати – боєць відповів ствердно, додавши, що на його думку, у районах, де точаться бойові дії, голосуватиме невелика кількість учасників ООС.

На виборах-2019 проголосує меншість військових – експерт

Станом на кінець 2018 року у Збройних силах України кількість військовослужбовців-контрактників перевищувала 150 тисяч осіб. Це приблизно піввідсотка від загальної кількості виборців (близько 30 мільйонів, згідно даних Державного реєстру виборців). Це –люди, які забезпечують безпеку держави, даючи відсіч та стримуючи російську агресію проти України, наголошує експерт громадської організації «Юридична сотня» Вікторія Дідач.

Питання спрощення механізму голосування для військовослужбовців досі залишається відкритим

«Для таких військовослужбовців повинні бути створені механізми, які надають реальну можливість реалізації ними конституційних виборчих прав. Питання щодо спрощення механізму голосування для військовослужбовців, які знаходилися у зоні проведення операції об’єднаних сил, народні депутати хотіли вирішити ще у 2014 році, однак досі це питання залишається відкритим», – каже Дідач.

​Правники «Юридичної сотні» пропонують парламентарям та президентській команді спростити механізм включення бійців до списків виборців та голосування військовослужбовців на загальних виборчих дільницях, а у виняткових випадках – передбачити можливість створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців, тощо.

Нині ж, пояснила Дідач кореспондентові Радіо Свобода, може повторитись ситуація 2014 року, коли «на виборах процедурою тимчасової зміни місця голосування скористались лише 25 відсотків військовослужбовців-контрактників».