ЦВК: майже 281 тисяча виборців змінили місце голосування

280 922 громадян України змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах, повідомляє Центральна виборча комісія.

Процес тимчасової зміни місця голосування, який тривав від 24 травня, завершився 15 липня.

Найбільшу кількість заяв подано від виборців Донецької області і Києва – понад 42,5 тисячі і більше ніж 21 тисяча відповідно.

«Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців і передачу їх дільничним виборчим комісіям. Перевірити наявність виборця у Держреєстрі, а також адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця, можна за посиланням», – додають у ЦВК.

​Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – були потрібні лише відповідна заява і паспорт.

Позачергові парламентські відбудуться 21 липня.

На президентських виборах, що відбулися навесні, місце голосування змінювали понад 300 тисяч виборців.