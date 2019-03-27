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27 Березень 2019, Київ 09:42
Новини | Політика

Місце голосування змінили понад 315 тисяч українців – ЦВК

Сліпачук: найбільше заяв про зміну місця голосування подали жителі Донецької та Луганської областей – 63 869 і 28 834 відповідно

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Місце голосування на президентських виборах змінили понад 315 тисяч українців. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Останні дні наочно показали, наскільки у українців є бажання відвідати вибори Президента України 31 березня 2019 року. Відділи ведення Державного реєстру виборців працювали на межі можливого, оформлюючи заяви про тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси. Таким чином, з 2 січня до 25 березня цим правом скористалися 315 725 українців», – написала вона у Facebook.

За словами Сліпачук, найбільше заяв подали жителі Донецької та Луганської областей – 63 869 і 28 834 відповідно.

«За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці – близько 100 тисяч. Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям», – зазначила голова ЦВК.

Вибори президента України відбудуться найближчої неділі, 31 березня.

Зліва направо: президент Європейської ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі, 20 березня 2019 року
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