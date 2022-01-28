Поліція Києва розслідує смерть боксера Вірчіса

Національна поліція Києва відкрила кримінальне провадження через смерть боксера Володимира Вірчіса, йдеться в заяві відомства 28 січня.

За даними поліції, вночі вона отримала повідомлення від перехожого, який виявив повішеним невідомого чоловіка в Дніпровському районі. Лікарі констатували його смерть, тіло покійного відправили на експертизу.

Вранці правоохоронці отримали повідомлення від місцевої жінки про те, що її чоловік вночі пішов із дому і не повернувся. Її запросили на впізнання загиблого, внаслідок чого встановили, що це Вірчіс.

Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Раніше Федерація боксу України повідомила про смерть ексчемпіона Європи Володимира Вірчіса.