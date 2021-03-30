Поліція про візит до «Фундації DEJURE»: перевіряли, чи є докази порушення Маселком закону «Про запобігання корупції»

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердив проведення 26 лютого слідчих дій за місцем роботи Романа Маселка – у громадській організації «Фундація DEJURE».

Дії відбувалися «винятково з метою отримання відомостей, які б підтверджували або спростовували дані, викладені у зверненні», яке надійшло на адресу департаменту, повідомили правоохоронці. Звернення стосувалося можливого порушення Маселком закону «Про запобігання корупції», йдеться у відповіді на запит.

«Під час ознайомлення пана Маселка Р. із суттю можливого порушення до приміщення зайшла група осіб, яка своїми діями заважала, а потім унеможливила подальше виконання поліцейськими своїх службових обов’язків належним чином. У зв’язку із ситуацією, що склалася на той час, було ухвалено рішення залишити приміщення офісу», – повідомили в департаменті.

Правоохоронці наголошують, що жодних заходів, які би порушували законні права Маселка, правоохоронці не вживали.

«Перевірка за фактами, викладеними у зверненні, триває», – йдеться у відповіді на запит.

16 лютого правоохоронці з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції прийшли в офіс «Фундації DEJURE» та хотіли вручити її голові правління та адвокату Роману Маселку адміністративний протокол. На сторінці організації велася трансляція, як правоохоронці намагалися зачитати матеріали справи.

Тоді Маселко розповідав, що йому закидають, нібито він мав конфлікт інтересів, коли в Громадській раді доброчесності голосував за висновок про недоброчесність судді Окружного адміністративного суду Тетяни Скочок. Він зазначив, що Скочок була помічницею Андрія Портнова – заступника адміністрації президента часів Януковича.

Адвокат також бачив зв’язок між візитом поліції і акцією перед Офісом президента щодо судової реформи та активіста Сергія Стерненка, яка мала відбутись незабаром після того.

Правоохоронці намагалися зачитати та вручити юристу протокол, але з часом встали та вийшли.

Роман Маселко є адвокатом у справах Майдану, у різні роки був головою Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро, а також Громадської ради доброчесності. Маселко є головою правління фундації DEJURE, мета якої – впровадження реформ у сфері правосуддя.