«Та він точно тут»: адвокат Маселко заявляє про незаконне стеження з боку поліції

Адвокат, колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко заявляє про незаконне стеження з боку Національної поліції. Про це він заявив 26 лютого після того, як правоохоронці прийшли в офіс фундації Dejure, до правління якої входить Маселко.

Радіо Свобода не змогло отримати коментар Національної поліції телефоном і адресувало письмовий запит із цього приводу.

За словами адвоката, поліцейські прийшли в офіс і чекали на нього півтори години.

«Приходять і кажуть: покличте нам Маселка, бо ми знаємо, що він тут є. І коли їм кажуть: звідки ви знаєте? Ну... прямо фактично кажуть: пробили по телефону. Тобто це в рамках адміністративного провадження, та й кримінального, є абсолютно незаконним. Але це свідчить, наскільки поліція використовує свої повноваження, власне, для отаких незаконних дій, і що кожного фактично, кого вона захоче взяти під ковпак, вони можуть відстежувати по телефону будь-що: будь-які пересування, де я перебуваю і тому подібне», – розповів адвокат.

При цьому, за його словами, правоохоронці нібито під різними приводами намагалися потрапити в приміщення організації. Маселко на той момент дійсно був там, але був зайнятий.

«Вони тричі дзвонили, просилися в туалет зайти, хотіли таким чином зробити. Потім стверджували, що вони точно знають (про його місце перебування – ред.), ходили навколо офісу. П’ятеро людей, п’ятеро поліцейських. Навіть якщо допустити, що тут щось було, конфлікт інтересів – це стаття Адміністративного кодексу, це не є тяжке порушення», – стверджує він.

Адміністративний протокол, який йому зачитали, стосувався конфлікту інтересів під час голосування у Громадській раді доброчесності. Голосування було щодо судді Окружного адміністративного суду Тетяни Скочок. Рада дійшла висновку про невідповідність судді «критеріям доброчесності та професійної етики».

Адвокат розповів, що 15 і 16 грудня, минулого року, перед завершенням пововажень ГРД, Рада розглянула близько 150 суддів, і по більшості з них він брав самовідвід, тому що перетинався з цими суддями в своїй діяльності.

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«В принципі, відоме ставлення Павла Вовка і суддів ОАСК до мене. Це й на плівках, які оприлюднювалися журналістами, був сюжет про це. Тому я зазвичай заявляв самовідвід. Стосовно Скочок – я просто з нею ніколи ніде не перетинався, тому самодвідводу не заявляв. Але чесно, питання голосування відкрите, тому як воно було – зараз розбираємося, піднімаємо протоколи і тому подібне», – сказав він.

Як виявилося, Скочок ухвалила рішення в письмовому провадженні за позовом Маселка в травні минулого року. Адвокат вказує на те, що Громадська рада доброчесності в своєму висновку вказувала на інші порушення судді, які не мають стосунку до нього. Крім того, в самому висновку не вказано, як саме голосував сам адвокат.

При цьому Маселко зазначає, що Скочок є колишньою помічницею Андрія Портнова з якою в нього, за власним визначенням, «особливі стосунки». Адвокат наразі представляє інтереси прокурора Олександра Божка у кримінальній справі проти Портонова за звинуваченням у погрозах, а також є адвокатом «Автомайдану».

За даними правника, поліція зареєструвала заяву Скочок 28 січня.

Він також вказав на те, що в нього не брали жодних свідчень щодо цієї справи, перш ніж скласти адмінпротокол. Масеко пояснює, що закон передбачає відповідальність за реальний конфлікт інтересів, ознак якого він у цьому випадку не бачить. Втім, документ йому зрештою так і не вручили.

«Вони зачитували, зачитували, не дочитали навіть до кінця, хоча я зрозумів, у чому суть, і після того, очевидно, старшому із цих двох передзвонили, тому що він узяв телефон і вийшов. Після цього сказав, що все, закінчуємо. Зібралися, забрали всі документи, мені нічого не дали, жодних протоколів, не закінчили ознайомлення, нічого не сказали, що треба кудись прийти, якісь посянення дати, що прийдуть в інший час, просто забрали й пішли», – каже правник.

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За його словами, протокол могли вручити й за місцем прописки – у Львівській області. Але Маселко припускає, що такі термінові дії поліції можуть бути пов’язані з акцією протесту, запланованою на 27 лютого.

«Швидше за все, це якимось чином пов’язано із завтрашньою акцією, тому що я тоді не розумію, для чого така швидкість, для чого так наполегливо, для чого п’ятеро людей, для чого вони це робили. А потім взяли просто й пішли. Напевно, в мене таке пояснення, що це чергове залякування», – міркує він.

Маселко пояснює, що довести факт незаконного стеження буде складно, адже прямих доказів немає.

«Просто співробітники (фундації Dejure – ред.), які спілкувалися з ними, почули, що вони між собою розмовляли, і там якось один каже: «та він точно тут», і показує телефон, що йому прийшло повідомлення, напевно, що мій телефон тут «б’ється». Але ж ви розумієте, що довести це буде скадно, ми думаємо зараз. Я думаю, що, очевидно, на це треба реагувати, тому що це фактично відстеження громадських активістів. Я займаюся досить активно громадською діяльністю, і це означає, що вони в будь-який момент, будь-який час можуть з'ясувати, де я і якимось чином це використовувати. Це незаконно однозначно. Але довести це, звісно, буде складно, тому ми, швидше за все, якусь заяву подамо, зафіксуємо це, але розраховувати, що вони щось розслідують, тут навряд чи можна», – визнає він.

Національна поліція наразі публічно не коментувала цю ситуацію.

За словами адвоката, проти нього вже зареєстроване кримінальне провадження: один із суддів ОАСК подав заяву за «порушення приватності» через те, що члени ГРД збирали інформацію про роботу суддів. Він також припускає спробу дискредитації активістів і наводить як приклад справу директора «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, якого звинувачують у протермінуванні подачі електронної декларації на кілька годин.

Учасники акцій протесту біля Офісу президента анонсували безстроковий протест з 12:00 27 лютого, який має тривати до звільнення «всіх політв’язнів», включно з активістом Сергієм Стерненком.